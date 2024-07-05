"هذا ما يريدونه جميعًا".. رد غامض من سلوت على مستقبل صلاح وثنائي ليفربول!

الظهور الأول أمام الصحفيين بعد العودة للتدريبات

ظهر آرني سلوت المدرب الجديد لليفربول، اليوم، الجمعة، أمام وسائل الإعلام، في الظهور الأول له بعد عودة الفريق إلى التدريبات استعدادًا للموسم القادم.

الهولندي الذي جاء لملعب أنفيلد خلفًا ليورجن كلوب، تحدث عن العديد من الأمور الخاصة بفريقه، مثل التعاقدات الجديدة وبقاء نجوم الفريق، وعلى رأسهم الثلاثي ترنت آرنولد ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك، حيث يدخلون جميعًا في العام الأخير من عقودهم مع الريدز.

وقال سلوت عن هذا الثلاثي:"بشكل عام، أي لاعب كبير يريد الفوز بالبطولات، كل هؤلاء اللاعبين يريدون تحقيق ذلك وعليهم الشعور بالتعطش تجاه هذا الأمر".

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ويأتي هذا الرد ليزيد الغموض حول مستقبل صلاح وآرنولد وفان دايك، خاصة الدولي المصري الذي ارتبط كثيرًا بالانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

وعن خطته المفضلة:"كنت أتمنى لو نظر الناس إلى فريقي، إنها ليست 4/2/3/1 أو 4/3/3، لأنني أفضل منح اللاعبين الكثير من الحرية عندما نمتلك الكرة، وأن نتمتع بالعدوانية اللازمة لاستعادتها من الخصم".

المنافسة مع بيب جوارديولا:"شيء أتطلع إليه ولكن هناك العديد من المدربين الجيدين في هذا الدوري، بيب هو واحد منهم بالتأكيد، لقد شاهدت الكثير من التنافس والعداوة بالعديد من المباريات لذلك أشعر بالحماس تجاه العمل هنا".

جدير بالذكر أن ليفربول الذي أنهى الموسم الماضي بلقب وحيد وهو كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، يستعد لافتتاح الموسم الجديد بمواجهة إبسويتش تاون بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم 17 أغسطس القادم.