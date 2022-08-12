"هذا ما يحتاجه سعد الشهري ليُصبح مثل وليد الركراكي"

هل سيصل الشهري يومًا ما ليكون مدربًا للمنتخب السعودي؟

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن ما يحتاج له المدرب الوطني السعودي سعد الشهري، حتى يصبح مثل المدرب وليد الركراكي؛ المدير الفني للمنتخب المغربي.

وقال الفراج خلال تصريحات عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "سعد الشهري يريد تجربة و2 و3 على مستوى الأندية، مثلًا يدرب النصر أو الهلال ويحقق معه لقب الدوري".

واستطرد قائلًا: "وليد الركراكي يمتلك تجربة عظيمة على مستوى أكثر من نادٍ حقق معهم الإنجازات، قبل أن يتولى تدريب منتخب المغرب ويتألق معه".

#وليد_الفراج: الكابتن سعد الشهري يحتاج تجربة قريبة من مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي بالتدريب في عدد من الأندية وتحقيق منجزات #أكشن_مع_وليد

يعرض على#Shahid

بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrcVpW#MBCAction pic.twitter.com/ZHqBoGmTNm — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 7, 2022

وأضاف وليد الفراج: "بعد المنتخب الأولمبي سيدرب الشهري أحد أندية الدوري السعودي، وأتمنى أن يحصل هذا المدرب العظيم على فرصة لتدريب 4 أو 5 سنوات لأحد الأندية السعودية الكبرى".

ونجح المنتخب المغربي في تحقيق إنجاز غير مسبوق، بعدما صعد إلى دور الربع نهائي ببطولة كأس العالم، ليصبح أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز.