"هذا ما طلبته من تشافي" .. بيدرو يكشف المتسبب في رحيله الصعب عن برشلونة!

تحدث عن فكرة الاعتزال في بلاده

كشف الجناح الإسباني بيدرو رودريجيز، عن شعوره بالإحباط الشديد تجاه الطريقة التي رحل بها عن صفوف برشلونة، مشيرًا بأصابع الاتهام نحو المتهم الأول في حدوث ذلك.

جناح لاتسيو الحالي كان يعتبر أحد أعضاء الجيل الذهبي في برشلونة، وحصد العديد من البطولات في الفترة من 2008 إلى 2015، وهو تاريخ رحيله إلى صفوف تشيلسي مقابل 27 مليون يورو.

صاحب الـ36 سنة قال لبرنامج "Jijantes":"لقد كان وقتًا رائعًا بالنسبة لي، اللعب مع ميسي وتشافي وإنييستا، حظيت بشرف الحصول على فرصة للاستمتاع بالعديد من اللحظات الفريدة في مسيرتي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"كنت على بعد هدف واحد فقط من تسجيل 100 هدف مع برشلونة، وعندما كنت هناك طلبت من تشافي أن يجعلني أسدد ركلة جزاء للوصول إلى هذا الرقم، ولكن هذا الأمر لم يحدث وغادرت، مما ترك شوكة في جانبي حتى الآن".

وتابع:"رحيلي عن برشلونة كان صعبًا للغاية، لأنه كان فريق حياتي وكنت هناك لسنوات عديدة، الرئيس كان معي لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للمدرب لويس إنريكي، ولكني أحببت طريقة وداعي مع زملائي والشجعين".

وعن الذكرى الرابعة عشر لفوزه مع إسبانيا بكأس العالم:"الوقت يمر بسرعة كبيرة، الآن تنظر إلى الوراء ويبدو كما لو كان ذلك بالأمس، أتذكر هذه اللحظات بحنين شديد، من المؤسف أن تمر السنين بهذه السرعة، لا أعتقد أننا سنحتفل بكأس العالم بقدر ما ينبغي لنا، ولكن بمرور الوقت سيحظى هذا الإنجاز بتقدير أكبر عندما نعتزل جميعًا ونلتقي مرة أخرى".

وفي نهاية حديثه شدد بيدرو على صعوبة اعتزاله في نادي تينيريفي الإسباني، وذلك بسبب المشاكل الضريبية التي يواجهها في بلاده.