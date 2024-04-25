"هذا ما أنتظره" .. سلوت يكشف عما يؤخر انضمامه إلى ليفربول

آرني سلوت لا يمانع تدريب ليفربول ولكن...

كشف آرني سلوت، المدير الفني لنادي فينورد، أنه لا يمانع خلافة يورجن كلوب، في تدريب ليفربول، خلال الموسم القادم ولكن هناك بعض الأمور تؤجل الإعلان الرسمي.

وبحسب التقارير الصحفية فإن ليفربول، يستهدف التوقيع مع سلوت، ليخلف المدرب الألماني، في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل، بعدما أعلن كلوب رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وقال سلوت في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN" عن إمكانية انضمامه إلى ليفربول: "الأندية في مرحلة التفاوض معًا، أنا في انتظار تلك النتيجة".

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وتابع: "ليس سرًا أنني أريد الانضمام إلى ليفربول، ولكني أنتظر أن تتوصل الأندية إلى اتفاق، وأنا واثق من حدوث هذا قريبًا".

وفي خلال الموسم الحالي نجح المدرب الهولندي، في جمع 75 نقطة مع فريقه، وبفارق تسع نقاط عن آيندهوفن متصدر الترتيب، بعد مرور 31 جولة.

جدير بالذكر أن سلوت يتولى القيادة الفنية لفينورد منذ 2021، وتوّج مع الفريق بالدوري الهولندي الموسم الماضي وكأس هولندا هذا الموسم.