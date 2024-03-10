“هذا ما أتمناه له” .. إنريكي يبعث برسالة لمبابي عقب وضعه على دكة البدلاء!

رسالة إنريكي إلى مبابي...

وجه لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، رسالة إلى كيليان مبابي، لاعب فريقه عقب مباراة باريس أمام ريمس، عصر اليوم في الدوري الفرنسي.

وجلس مبابي، على مقاعد بدلاء باريس، أمام ريمس في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الفرنسي، قبل أن يشارك في آخر ربع ساعة من المباراة.

ويستمر إنريكي، في سياسته بعدم الاعتماد على مبابي بشكل كلي في الفترة الماضية، تمهيدًا لرحيله المتوقع بنهاية الموسم الحالي، بعد نهاية عقده مع باريس، وعدم توصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال المدرب الإسباني في تصريحات عقبت اللقاء: "لا يسعني إلا أن أتمنى الأفضل لمبابي في المستقبل، إنه لاعب مذهل وشخص رائع، أتمنى له الأفضل دائمًا فيما هو قادم".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، يستعد لمواجهة نيس مساء الأربعاء القادم، في ربع نهائي كأس فرنسا، على ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي.