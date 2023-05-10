"هذا ما أتمناه لليونيل ميسي" .. جوارديولا يتحدث عن مستقبل أسطورة برشلونة!

جوارديولا يتحدث عن مستقبل ميسي!

تحدث مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى برشلونة، بعد رحيله من كامب نو منذ عام 2021.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، الموسم الحالي، ولم يعلن النادي عن التجديد مع البرغوث بعد.

وفي حديث جوارديولا لESPN، قال:" آمل فقط في يوم أن نودعه بالطريقة التي يستحقها، لقد كان أعظم لاعب في كل العصور".

كما أضاف:" ما حققه في برشلونة لمدة 10 سنوات أو أكثر، لم يكن ليحدث بدونه، مستحيل، ولا أتحدث عن الأرقام، بل عن تأثيره على اللعبة، وكل شيء بها".

وأردف:" لم يعلم أحد أن الأمر سينتهي بهذا الشكل، لكن الظروف الاقتصادية للنادي كانت السبب الأول لرحيله، وأعلم أن جوان لابورتا يقدره جيدًا، سيحاول من أجل عودته".

الجدير بالذكر أن كان قد تم إيقاف ميسي من قبل باريس سان جيرمان لغيابه عن التدريب، لكن أعلن النادي عودته قبل انتهاء الفترة التي فرضها.