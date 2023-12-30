“هذا لا يحدث كثيرًا” .. رسالة فينيسيوس لجماهير ريال مدريد!

فينيسيوس جونيور يوجه رسالة لجمهور ريال مدريد...

وجهه فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، رسالة لجمهور فريقه المتواجد أمام مقر التدريبات ليؤازر الفريق، قبل استئناف المباريات عقب نهاية العطلة الشتوية.

ويستعد ريال مدريد، لاستئناف المباريات من جديد، عندما يلعب امام ريال مايوركا، مساء يوم 3 يناير القادم، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وشارك فينيسيوس، في تدريبات الميرينجي، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ منتصف نوفمبر الماضي، مع منتخب بلاده البرازيل.

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وبحسب ما كشفته الصحافة الإسبانية، فإن فينيسيوس عقب مران الفريق صباح اليوم السبت، تحدث مع الجمهور المتواجد أمام مقر تدريبات الفريق، والذي كان يطلب من اللاعب أن يوقع على قمصان و"أوتوجراف".

وقال فينيسيوس للجمهور: "أتمنى أن أوقع على كل تلك القمصان، لقد وقعت على قدر المستطاع، لأن هذا لا يحدث كثيرًا".