"هذا لا يحدث عندنا!".. بايرن ميونخ يشرح لماذا فرط في إرلينج هالاند

هل كان من الممكن تعديل مسار النرويجي؟

في تصريحات أدلى بها لصحيفة "بيلد" الألمانية، تطرق المدير التنفيذي وحارس مرمى بايرن ميونخ الأسبق أوليفر كان إلى العديد من الملفات حول موسم البافاري.

وتناول كان ضمن أبرز الملفات الإجراءات التي كان يسير فيها بايرن من أجل الحصول على خدمات إرلينج هالاند قبل عام، أي في الصيف قبل الماضي حين كان النرويجي لاعبًا لبوروسيا دورتموند.

وقال كان: "لقد جربنا كل شيء مع إرلينج هالاند قبل عام وذهبنا إلى أقصى حدودنا المالية".

وأردف: "كان علينا أن نقرر ما إذا كنا مستعدين لكسر هيكل الرواتب لدينا، لم نكن مستعدين لذلك، لا يحدث ذلك في بايرن ميونخ".