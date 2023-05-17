"هذا لأنه ليس إنجليزًا" .. جماهير ليفربول تغضب من غياب محمد صلاح عن قائمة الأفضل!

هاجر الحجار
Mohamed Salah - LiverpoolGetty Images
محمد صلاحليفربولالدوري الإنجليزي الممتاز

جماهير ليفربول غاضبة من أجل صلاح

عبرت جماهير ليفربول عن غضبها، بسبب عدم وجود اسم لاعب الريدز محمد صلاح، ضمن قائمة الأفضل هذا الموسم، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وضمت القائمة ثنائي مانشستر سيتي، هالاند ودي بروينه، بجانب راشفورد، وكين، وأوديجارد، وساكا.

فكتب أحد مشجعي ليفربول عبر تويتر:" عدم الاحترام الذي يواجهه أمر لا يصدق، ربما كان اللاعب الأكثر ثباتًا في الدوري طوال الموسم، من حيث تسجيل الأهداف وصناعتها".

وغرد آخر:" لقد سجل أهدافًا أكثر من بعض الأسماء المذكورة في القائمة".

وقال أحدهم:" "لم يتم ترشيح صلاح، ولكن نرى راشفورد، وساكا، هناك انحياز واضح تجاه اللاعبين الإنجليز".

وسجل صلاح 19 هدفًا وصنع 10 هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الجدير بالذكر أن، يحتل ليفربول المركز الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 65 نقطة.

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