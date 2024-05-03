"هذا قانون الدنيا".. وليد الفراج يواجه انتقادات الجمهور العاطفي بسبب ميزانيات الأندية!

ماذا قال وليد الفراج؟

SHAHID

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة إلى الجماهير، ردًا على المطالبات بالتساوي بين ميزانيات الأندية، بداعي الحفاظ على عدالة المنافسة.

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ونشر الفراج رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "المشجع العاطفي يريد ميزانيات الاندية متساوية حتى تكون المنافسة عادله في وجهه نظرة ، لكنه يتناسى معيارا مهما وهو ان الاندية ليست بنفس القيمه الاقتصادية والقدرات التسويقية والانتشار الجماهيري. لذا سيكون هناك دوما اندية كبرى واقل واقل واقل.. هكذا هى الدنيا."

وربط عدد من الجماهير، رسالة الفراج بأنها تربط بين جماهيرية النادي واستحقاقه للدعم، الأمر الذي دفع أحد المتابعين للاستشهاد بتلقي الاتفاق دعمًا أكبر من الشباب، رغم كون الأخير أحد كبار الأندية جماهيريًا وشعبيًا، كما قام آخر باستعراض لقطة للفراج وهو يقدم إحصائية عن الجماهير الأكثر حضورًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسم قبل الماضي، حيث كان الاتحاد في الصدارة، مع فارق كبير عن الهلال والأهلي والفتح.

وكان الناقد محمد الشيخ قد أثار جدلًا كبيرًا، حيث أكد أن الميزانية موحدة بين الأندية التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة، إلا أن الاختلاف يكمن في الفوارق الفنية بين الهلال والأندية الأخرى، سواءً النصر والاتحاد والأهلي، مضيفًا أنه لا يمكن المقارنة بين نادٍ يمتلك فائضًا ماليًا وآخر لديه عجز مالي.

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ورد عليه الفراج قائلًا بأنه يفضل إحداث توازن بين الأندية المديونية، لعدم الإخلال بالمنافسة، واستشهد بنظام الدوري الأمريكي لكرة السلة، قائلًا "إذا وجدت فريقين من الفرق المؤثرة جماهيريًا، يعطونهم قروضًا ليكونوا متقاربين فنيًا".

SHAHID