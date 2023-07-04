"هذه خطتنا لدعم الفريق" .. جوان لابورتا يحلل سوق انتقالات برشلونة بالتفصيل!

جوان لابورتا يحلل خطط برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية..

يراهن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني على قدرة النادي في تحسين قائمة الفريق بأفضل صورة ممكنة خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، رغم الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها "البلوجرانا".

لابورتا متفائل فيما يتعلق بتسجيل اللاعبين، حيث أكد في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي بالفعل ينظر إلى سوق الانتقالات.

وقال لابورتا: "أنا مقتنع بأننا سنكون قادرين على تسجيل ما اتفقنا عليه مع تشافي، فترة الانتقالات بدأت للتو".

وتابع عن خطط برشلونة في سوق الانتقالات: "سنضيف بعض الدفاع إذا سمحت لنا الفرصة مع بعض عمليات الخروج التي يجب القيام بها".

وأكمل: "في خط الوسط سنقوم بتعزيز إضافي لأن المدرب طلب منا القيام بذلك، وسنرى ما سيحدث مع لاعب لديه عروض".

وأردف: "أما في المقدمة، أعتقد أن لدينا ما يكفي، من حيث المبدأ سنستمر مع اللاعبين الذين قلت إنهم سيغادرون لكنهم في النهاية سيستمرون".

وعندما سُئل عما إذا كان أوريول روميو سيكون الصفقة التالية، لم يرغب في التحديد، وقال في ختام تصريحاته: "ماتيو أليماني أخبرني أن لدينا عدة خيارات، ونحن في طور التسجيل وفقًا لخطة الجدوى، وإذا كانت هناك حالات مغادرة فيمكننا تسجيل شخص آخر".