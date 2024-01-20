"هذا أمر مُحزن لكم".. ساديو ماني: أستمتع بكل دقيقة في السعودية

"الدوري السعودي جيد للغاية ويشاهده الجميع في العالم"

SHAHID

أكد النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، سعادته باللعب في المملكة، نافيًا ادعاء أنه يحظى باهتمام أقل مما كان خلال سنوات احترافه في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ماني للصحفيين يوم الجمعة بعد تسجيل الهدف الثالث للسنغال في الفوز (3-1) على الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية: "هذا ما يعتقده البعض لأنني لست في أوروبا، هذا أمر محزن بالنسبة لكم وليس لي".

وأضاف النجم السنغالي: "أنتم تعتبرون أنه إذا لم تلعب في أوروبا فأنت لست موجودًا كلاعب كرة قدم، هذا الرأي لا يهمني فأنا سعيد هنا".

وتابع: "لحسن الحظ يمكنني القول إن الدوري السعودي جيد للغاية ويشاهده الجميع في العالم، لذلك بالنسبة لي، طالما أنني أقدم ما لدي وأبذل قصارى جهدي وأستمتع بكل دقيقة، فهذا هو الأكثر أهمية، بالنسبة لي لا يهم أي شيء آخر".

ويسير منتخب السنغالي "حامل اللقب" بشكل جيد في البطولة الأفريقية، حيث ضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد الفوز (3-0) على جامبيا و(3-1) على الكاميرون في دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وانضم ساديو ماني إلى النصر السعودي خلال الصيف الماضي، بعد موسم غير موفق قضاه في بايرن ميونخ.

SHAHID