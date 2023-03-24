"هذا اللقب تشارك فيه ماجد عبدالله وكريستيانو رونالدو"

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أيقونات نادي النصر، بعد البداية التاريخية التي حققها مع الفريق، ليتم مقارنته بأسطورة النادي ماجد عبد الله.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
وأشار الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن رونالدو حقق لقبًا جديدًا ليتشارك فيه مع ماجد عبد الله.
وجاءت تغريدة الشهري كالآتي: "الأسطورة ماجد عبد الله قائد النصر وعميد لاعبي العالم سابقًا، الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد النصر وعميد لاعبي العالم حاليًا".
الإعلامي الرياضي أضاف: "سابقًا وحاليًا ومستقبلًا ودائمًا النصر العامل المشترك لأي فخر (كبير نجد) قصة تُروي لكل جيل".
ونجح رونالدو في الحصول على لقب عميد لاعبي العالم، بعد مشاركته مع منتخب البرتغال في مباراة أمس الخميس، أمام ليختنشتاين، في التصفيات المؤخلة إلى يورو 2024.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- NXGN 2023: أفضل 50 موهبة في عالم كرة القدم
- أفضل تسعة في NXGN 2023: الواعدون الأكثر موهبة في العالم
- توخيل، أشباح الماضي والحالمون بالمستقبل .. من يقود ريال مدريد بعد أنشيلوتي؟
- حفر قبره بيده؟ انفجار كونتي يكتب نهايته التدريبية!
- ريال مدريد ضد الكويت وبرشلونة أمام البرازيل .. مواجهات نادرة بين الأندية والمنتخبات