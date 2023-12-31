"هذا اللاعب المحلي سر تألق نجوم النصر الأجانب"

العنصر المحلي في النصر يلعب دورًا مهمًا في نجاح ثورة تعاقداته الأجنبية..

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كشف الناقد الرياضي عماد السالمي سر تألق اللاعبين الأجانب في النصر السعودي، وتحديدًا الثنائي أوتافيو ومارسيلو بروزوفيتش، مرجعًا الأمر لأحد النجوم المحليين.

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العالمي يسير بخطى ثابتة في دوري روشن السعودي، واختتم توقف الحالي بالفوز أمس السبت، أمام التعاون برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ19.

وحول تألق الثنائي الأجنبي، قال السالمي خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "أوتافيو لاعب كبير ويلعب على الطرف وفي وسط الملعب، بروزو كذلك متحرر، والفضل في ذلك يرجع لعبدالله الخيبري، تظهر قيمتهما بشكل أكبر عندما يتواجد لاعب مثل الخيبري، ويعطيهما قيمة أكبر داخل أرض الملعب".

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الخيبري أحد أفضل نجوم الوسط في الموسم الجاري، لكنه تلقى صدمة بالأمس، عندما قرر الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، استبعاده من القائمة المشاركة في كأس آسيا 2023.

وخلال الموسم الجاري، شارك صاحب الـ27 عامًا في 23 مباراة مع العالمي في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع مثله.

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