"من هذا الـ170 سم؟!" .. ليونيل ميسي يتعرض لموقف محرج في "صالون الحلاقة" بأمريكا

كانت هذه هي المرة الأولى التي يقرر بها ميسي حلاقة شعره في أمريكا، فماذا حدث؟

وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم إنتر ميامي، في أمريكا جعله يتعرض لبعض المواقف المحرجة أحيانًا، وإن كان هو يفضلها بحثًا عن العيش بهدوء بعيدًا عن الصخب الذي رافقه لسنوات طويلة في إسبانيا وفرنسا.

أحد هذه المواقف المحرجة تعرض لها في صالون الحلاقة، وهو ما كشف عنه تويلمان نجم أمريكا الأسبق، مشيدًا بتواضع ليو..

تويلمان قال خلال تصريحاته لبرنامج "Rich Eisen": "كنت أتجول في فلوريدا، وقررت الذهاب لصالون الحلاقة، وهناك فوجئت بمجئ ميسي وقوله (أريد أن أحلق شعري) وانتظر دوره في الصف، بقدر ما يحدث هذا الموقف بصورة طبيعية بقدر ما كان سخيفًا هذه المرة، فهذا نجم عالمي على نفس مستوى نجومية تايلور سويفت".

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وأضاف: "فوجئت بالعاملين في الصالون يتهامسون ويتساءلون (من هذا الرجل صاحب الـ170 سم، كأنه ميسي يريد حلاقة شعره؟".

يذكر أن ميسي انضم لإنتر ميامي في الصيف الماضي، بعدما رفض عرض الهلال السعودي، وأوضح بعد ذلك أنه يفضل العيش في "هدوء" خلال تلك الفترة من مسيرته، بعد الضغط الكبير الذي عاشه مع باريس سان جيرمان، وشكواه من المعاملة التي تلقاها في النادي الفرنسي.