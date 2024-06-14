"هذا الرجل أسطورة" .. مبابي يجيب على السؤال المحير للفرنسيين بشأن ديمبيلي!

ديمبلي نفسه لا يعرف الإجابة!

تحدث كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، عن الدور المهم الذي يلعبه زميله عثمان ديمبلي مع الديوك خلال مشاركتهم في كأس الأمم الأوروبية، مجيبًا عن السؤال الذي حير الجماهير الفرنسية.

وخلال سلسلة من المقابلات أجرتها صحيفة "Ouest-France" قبل انطلاق البطولة القارية، تحدث مبابي عن شريكه في هجوم المنتخب الفرنسي عثمان ديمبلي، قائلًا: هذا الرجل أسطورة. أستطيع أن أروي الكثير من الحكايات عنه التي ستستغرق المقابلة بأكملها".

ووجه المراسل سؤالًا معتادًا لدى الجماهير الفرنسي بشأن القدم المفضلة لدى ديمبلي، في إشارة إلى مقطع من أغنية "أعيدوا الكأس للمنزل"، التي حققت نجاحًا كبيرًا بعد تتويج الديوك بكأس العالم 2018، حيث ردد المطرب جملة "لم نعد نعرف هل هو أيمن أم أعسر، لأنه يسدد بكلتا القدمين.. عثمان ديمبلي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد كيليان مبابي على هذا السؤال، مبتسمًا: "ديمبلي يخبرني في كثير من الأحيان أنه يقود السيارة بشكل أفضل بيده اليسرى، لكنه يركل بشكل أفضل باليمنى، على أي حال، هو نفسه لا يعرف".

وختم: "هذا الرجل أسطورة. والأهم من ذلك، أنا سعيد جدًا بما يحدث له في باريس سان جيرمان، حيث كان مكتملًا، وقد قضى موسمًا كاملًا، دون أي خلل".