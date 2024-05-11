"هذا الذي انتصر على الهلال؟" .. سخرية يابانية من العين بعد السقوط الآسيوي!

العين يخسر لقاء الذهاب أمام يوكوهاما بنتيجة (1-2)..

وجه عدد من جماهير نادي يوكوهاما إف مارينوس الياباني، رسائل ساخرة من العين الإماراتي، بعد الفوز عليهم في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

يوكوهاما الذي تأهل للمرة الأولى، إلى نهائي دوري أبطال آسيا، نجح في قلب الطاولة على العين من التأخر بهدف، للفوز بنتيجة (2-1)، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب يوكوهاما الدولي.

وتساءل عدد من الجماهير اليابانية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول العين، قائلين "هذا هذا الفريق الذي استطاع أن يفوز على الهلال؟"، فيما ذكر أحد المتابعين أنه غاضب من الهلال لخروجه أمام المنافس الإماراتي في نصف النهائي الآسيوي.

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وعادت الحكمان الأردني أدهم مخادمة والكويتي أحمد العلي، للتداول بين الجماهير الهلالية، التي تلقي الاتهامات على الحكمين بشأن قراراتهما التحكيمية في مباراتي نصف النهائي، والتي شهدت خسارة الهلال في مباراة الذهاب بنتيجة (2-4)، على ملعب هزاع بن زايد، فيما حقق الهلال فوزًا بنتيجة (2-1)، لم يشفع في بقاء ممثل الرياض الذي ودع البطولة الآسيوية.

وتقام مباراة الإياب على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، في 25 مايو الجاري، حيث يطمح الفريق الإماراتي للفوز بفارق هدفين من أجل الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2003.