"هذا الثلاثي أفضل منه!" .. القحطاني يطالب برحيل لاعب الهلال في الصيف

لاعب الهلال مُطالب بالرحيل عن قلعة الزعيم هذا الصيف..

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لا يزال آداء عبد الله الحمدان، مهاجم فريق الكرة بنادي الهلال، محل تساؤلات بين جماهير الأزرق، في ظل استمرار صيامه عن التهديف خلال المباريات الأخيرة، وعدم قدرته على تعويض غياب الصربي ألكساندر ميتروفيتش، بشكل مؤثر.

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المهاجم الشاب صاحب الـ24 عامًا، سجل 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة في 32 مباراة خاضها بقميص الهلال، خلال الموسم الجاري في جميع البطولات.

ونشر الإعلامي الرياضي خالد القحطاني رسالة إلى الحمدان، عبر منصة (إكس)، قال فيها "كل الاحترام لعبد الله الحمدان، أتمنى أن يكون هذا آخر مواسمه".

وأضاف "4 سنوات راحت.. فيها فرص متفوقة، مروا 5 مدربين بكل أساليبهم المختلفة، لعب كمهاجم وخلف المهاجم وفي الطرفين، رغم كل ذلك الفرص لا شيء. الموسم القادم 15 محلي، وأكيد أن عبد الله ليس من ضمن أفضلهم.. مصعب، محمد، رديف.. أهم وأحق".

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وانتقل عبد الله الحمدان إلى الهلال في فبراير 2021، قادمًا من الشباب، ويرتبط اللاعب بعقد مع الزعيم حتى يونيو 2026، وخاض اللاعب 96 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

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