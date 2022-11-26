هدف وصناعة وقاهر أوتشوا .. ماذا قدم ميسي بطل الليلة أمام المكسيك؟!

ليونيل ميسي عاش شوط أول صعبًا لكنه عاد بهدف وصناعة في الشوط الثاني ليمنح الأرجنتين قبلة الحياة في كأس العالم.

حقق المنتخب الأرجنتيني الفوز على نظيره المكسيكي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم.

ليونيل ميسي شارك أساسيًا في المباراة التي أصبحت البداية الحقيقية للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم بعد أن حققت فوزها الأول.

هدف الأرجنتين الأول جاء عن طريق ليونيل ميسي ومن غيره؟! من تسديدة بعيدة المدى في شباك أوتشوا من خارج منطقة الجزاء لينهي بها حالة من الجمود فرضها المنتخب المكسيكي في الشوط الأول.

فيما يلي دعونا نستعرض أبرز أرقام ميسي في المباراة بعد هدفه والصناعة التي منحت الأرجنتين أول ثلاثة نقاط:

لعب ميسي لمدة 90 دقيقة وسجل هدف وصنع الآخر ولم يكن له سوى تسديدة واحدة فقط على المرمى كانت هي الهدف الأول للفريق.

نجح ليونيل في تنفيذ مراوغتين فقط من أصل خمسة حاول القيام بهم في مواجهة نجوم المكسيك، بنسبة نجاح 40%.

قدم ميسي تمريرة مفتاحية واحدة في المباراة، بالإضافة إلى 36 تمريرة صحيحة من أصل 41 محاولة للتمرير في 64 لمسة للكرة.

فاز نجم باريس سان جيرمان بتسع كرات أرضية من أصل 20 تدخل، وكرة هوائية واحدة بنسبة نجاح 50% لكنه فقد الكرة 17 مرة.