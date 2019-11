هدف واحد منع إنجلترا من الوصول إلى إنجاز جيل 1908

نجح المنتخب الإنجليزي، هذا الموسم في تسجيل 38 هدفاً، بمختلف المسابقات في عام 2019، ولكنه فشل في الوصول إلى إنجاز جيل 1908.

وكان آخر مباريات الأسود الثلاث للعام الحالي، مساء اليوم على حساب كوسوفو وفيها فازوا بأربعة أهداف دون رد، لحساب الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو.

إنجلترا سجلت هذا العام 38 هدفاً في 10 مباريات، بينما كان الإنجاز الأفضل في تاريخ الكرة الإنجليزية 39 هدفاً في سبع مباريات لعام 1908.

