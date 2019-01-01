هدف واحد منع إنجلترا من الوصول إلى إنجاز جيل 1908

إنجلترا كانت قريبة من معادلة رقم جيل 1908

نجح المنتخب الإنجليزي، هذا الموسم في تسجيل 38 هدفاً، بمختلف المسابقات في عام 2019، ولكنه فشل في الوصول إلى إنجاز جيل 1908.

وكان آخر مباريات الأسود الثلاث للعام الحالي، مساء اليوم على حساب كوسوفو وفيها فازوا بأربعة أهداف دون رد، لحساب الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو.

إنجلترا سجلت هذا العام 38 هدفاً في 10 مباريات، بينما كان الإنجاز الأفضل في تاريخ الكرة الإنجليزية 39 هدفاً في سبع مباريات لعام 1908.

38 - scored 38 goals across all competitions in 2019 - only in 1908 have they netted more in a calendar year (39). Vision. pic.twitter.com/O3Fhch1xWk — OptaJoe (@OptaJoe) November 17, 2019

وضمن المنتخب الإنجليزي تأهله إلى بطولة اليورو القادم، بعد تصدره المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 21 نقطة.

إنجلترا بدأت العام الحالي، بفوز عريض على حساب التشيك بخمسة أهداف لهدف، في التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو.

وشهد العام الحالي، تألق هاري كين مهاجم الأسود الثلاثة، وسجل 12 هدفاً مع فريقه بكافة المسابقات، كما يتصدر قائمة هدافين التصفيات.