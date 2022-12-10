هدف هولندا الثاني مبتكر؟ الأرجنتين اخترعته في 98!

هيثم محمدهيثم محمد
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هدف رائع في وقت قاتل أخذ اللقاء للأوقات الإضافية

جذب الهدف الثاني الذي سجلته هولندا ضد الأرجنتين بربع نهائي كأس العالم مساء الجمعة الأنظار بسبب الفكرة غير المعهودة وتوقيتها الذي عادلت به الطواحين النتيجة.

ونجح فاوت فيخورست في هز الشباك بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء بعد تمريرة ذكية من تون كوبميينرز، ليضعها مهاجم بشكتاش في الشباك.

ولكن الذاكرة القوية لمتابعي اللقاء التقطت التشابه الكبير بين هذا الهدف، وهدف سجله أحد أساطير الكرة الأرجنتينية بالمونديال أيضاً، ولكن بنسخة 1998.

ففي كأس العالم 1998 بفرنسا، سجل خافيير زانيتي هدفاً ضد إنجلترا بأسلوب مشابه عقب خداع خوان سيباستيان فيرون للحائظ ولاعبي الخصم بتمريرة خادعة لزميله بمنطقة الجزاء.

يذكر أن وقتها الأرجنتين عبرت إنجلترا بركلات الترجيح نحو ربع النهائي، بينما هدف فيخورست لم يكن كافياً للطواحين بعد خسارة هولندا بركلات الترجيح مساء ضد التانجو.

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  • 39049ألمانيا، 2014
  • 74796إسبانيا، 2010
  • 26334إيطاليا، 2006
193499 الأصوات
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