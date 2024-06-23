هدف نابولي ويوفنتوس وإنتر .. الاتحاد يسعى لخطف نجم جنوى من كبار إيطاليا

الاتحاد يصارع كبار إيطاليا لضم نجم جنوى

يسعى نادي الاتحاد لتدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع الأيسلندي ألبرت جودموندسون لاعب جنوى الإيطالي.

وأكد موقع " fotbolti" الأيسلندي، على أن برينيار إنجاسون ابن عم ألبرت قال عبر بودكاست "جولا سبجالدو": "جودموندسون أخبرني بأن الاتحاد يُريد التعاقد معه".

وأضاف برينيار: "إجابة ألبرت واضحة بشأن العرض السعودي، وهو أنه لن ينظر إليه إلا إذا لم يكن هناك أي عرض مثير للاهتمام في أوروبا".

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ويعد جودموندسون أحد النجوم المستهدفين من جانب يوفنتوس ونابولي وإنتر في الدوري الإيطالي، حيث هناك مفاوضات معه من أجل ضمه.

ولعب ألبرت مع جنوى خلال موسم 2023-24 في جميع البطولات 37 مباراة، سجل فيها 16 هدفًا وصنع 5 آخرين، حيث يلعب في العديد من المراكز الهجومية، ولكن مركزه الأساسي هو المهاجم الوهمي.