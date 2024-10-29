بسبب هدف مثير للجدل.. الشرطة تلقي القبض على حارس مرمى في الدوري الجامايكي!

مباراة هاربة من الجحيم!

جرت مباراة بين تشابلتون مارونز وووتر هاوس في الدوري الجامايكي الممتاز على ملعب مجمع أنتوني سبولدينج الرياضي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، لكن هذا لم يكن أبرز ما شهدته المباراة.

فقد ألقي القبض على حارس مرمى فريق تشابلتون مارونز، برينس دانييل سميث، خلال المباراة، بعد اعتدائه على المشجعين وحكم اللقاء.

تقدم تشابلتون في الدقيقة الثامنة من خلال تسديدة ليفون ويليامز القوية بقدمه اليسرى، قبل أن ينجح ووترهاوس في إدراك التعادل في الدقيقة 78 بضربة رأسية من البديل جافان برايان.



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لكن الأمور لم تكن بهذه البساطة، حيث أن هدف برايان أدى إلى توقف المباراة لمدة 12 دقيقة، لأن الكرة شابها جدل كبير حول مرورها بكامل استدارتها من خط المرمى الذي كان يحرسه سميث.



وحين كان سميث يتناقش مع حكم المباراة الرابع حول الهدف، ألقى أحد مشجعي ووترهاوس زجاجة تحتوي على سائل على سميث، الذي انفجر غاضبًا ليذهب صوب المشجع ويبدأ في الاشتباك مع المشجعين، قبل أن يعتدي على طاقم التحكيم.



ودخلت قوات الشرطة إلى أرض الملعب للتأكد من استعادة الهدوء قبل استئناف المباراة، لكن عقب المباراة تم القبض على سميث ويجري التحقيق الآن معه في انتظار معرفة مصيره النهائي.

