هدف مانشستر يونايتد يبعث رسالة لوالده من قلب "أنفيلد روود"

لم ينس الجملة التي اعتاد على سماعه في المنزل منذ الطفولة

بعث المهاجم النرويجي إيرلينج براوت هالاند، رسالة لوالده اللاعب السابق ألف انجه هالاند، بعد نجاحه في تسجيل في مرمى ليفربول مساء الأربعاء.

وساهم مهاجم سالزبورج النمساوي في صحوة فريقه أمام ليفربول في صدام "أنفيلد روود"، بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني، والنتيجة كانت تقدم أصحاب الأرض بنتيجة 3-1.

وتمكن اللاعب المطلوب من قبل مانشستر يونايتد من تسجيل هدف التعادل الثالث لفريقه في الدقيقة 60، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لعودة ممثل شركة مشروبات الطاقة بالعودة إلى فيينا بنتيجة إيجابية، بعد توقيع محمد صلاح على هدف فوز الريدز.

وبعد المباراة قال الابن في رسالة واضح لوالده "الآن لدي نفس عدد أهدافه هنا في الأنفيلد، دائمًا يقولي لي سجلت في ملعب أنفيلد سجلت في ملعب أنفيلد.. وها أنا الآن يمكنني قول ذلك. هكذا فعلتها أنا أيضًا في أنفيلد".

والمعروف أن والد هالاند خاض 10 سنوات في ملاعب البريميرليج مع أندية نوتنجهام فوريست، مانشستر سيتي وليدز يونايتد، إلا أنه أجبر على الاعتزال بعد تدخل قائد مانشستر يونايتد الأسبق روي كين العنيف عليه في كرة مشتركة، انتقم خلالها الأخيرة من هالاند، بعدما تسبب في إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبلها بفترة.