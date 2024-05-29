فيديو | هدف مارادوني من نجم الاتحاد السابق .. إيجور كورونادو يقود كورينثيانز للتأهل بكوبا سود أمريكا

دور الـ16 في انتظار نجم العميد السابق ورفاقه..

تألق البرازيلي إيجور كورونادو؛ لاعب الاتحاد السعودي السابق، في مواجهة فريقه كورينثيانز البرازيلي أمام راسينج مونتيفيديو الأوروجواياني، محرزًا هدف على طريقة الأسطورة الراحل دييجو مارادونا.

الفريق البرازيلي أسقط ضيفه الأوروجواياني بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكوبا سود أمريكا.

الأهداف افتتحها رودريجو جارو ويوري ألبيرتو في الدقيقتين 22 وو25 من عمر الشوط الأول، فيما جاء هدف كورونادو المميز في الدقيقة 13 من الشوط الثاني.

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لاعب العميد السابق استلم الكرة في وسط ملعب الخصم ثم انطلق مراوغًا مدافعه حتى وصل لداخل منطقة الـ18 ويواصل مراوغاته لثنائي راسينج، قبل أن يسدد الكرة في الشباك بنجاح.

هذا الفوز مكن كورينثيانز من التأهل لدور الـ16 من كوبا سود أمريكا رافعًا رصيد لـ13 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين فقط على راسينج الذي تأهل لدور خروج المغلوب.

يذكر أن الاتحاد كان قد استغنى عن كورونادو في الميركاتو الشتوي الماضي، ليرحل اللاعب في صفقة انتقال حر وينضم لكورينثيانز، الذي شارك معه في تسع مباريات، وسجل هدفًا وصنع مثله.