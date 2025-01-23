فيديو | "القبضة العكسية" .. هدف كوميدي يؤمن عبور مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

برونو فيرنانديش أنقذ رأس روبن أموريم..

شهدت مباراة مانشستر يونايتد وضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، واحدًا من أغرب الأهداف في البطولات الأوروبية.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا أمام ضيفه رينجرز بنتيجة (2-1) مساء يوم الخميس على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وارتكب الحارس جاك بوتلاند حارس رينجرز، خطأ قاتلًا في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، عندما خرج من مرماه لإبعاد ضربة ركنية لليونايتد نفذها إريكسن، لكنه ضرب الكرة بقبضته لترتد في شباكه عن طريق الخطأ.

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ورغم أن لاعبي رينجرز عادوا في النتيجة بوقت متأخر، حيث أحرز سيريل ديسيرز هدف الضيوف الوحيد بالدقيقة 88، إلا أن برونو فرنانديش أنقذ الشياطين الحمر بهدف قاتل في الدقيقة (90+2).

وبذلك الفوز، اقترب مانشستر يونايتد من ضمان التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة محتلًا المركز الرابع، قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة الدوري، بفارق 4 نقاط عن لاتسيو المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد رينجرز عند 11 نقطة في المركز الـ13، وبات مطالبًا بالفوز في الجولة الأخيرة عندما يستضيف سانت جيلواز البلجيكي، من أجل تأمين مقعده في مرحلة الملحق المؤهل لثمن النهائي.