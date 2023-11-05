حقيقة هدف ساديو ماني الملغي .. فيديو من قلب غرفة "الفار" يكشف: هل تعرض النصر للظلم أمام الخليج؟

النصر حقق الفوز في المباراة 2-1، لكن إلغاء الهدف الأول له دفع جماهيره للتشكيك في طاقم التحكيم

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منذ الأمس والجميع سواء نصراوي أو منافس له، لا حديث له إلا عن هدف السنغالي ساديو ماني الملغي في شباك الخليج، وسط اتهامات لطاقم التحكيم وغرفة الفيديو بالتواطؤ ضد العالمي، وكذلك القناة الناقلة نظرًا لعدم إعادة لقطة الهدف أثناء المباراة.

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السنغالي سجل هدف المباراة الأول من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة، لكن قام الحكم بإلغائه بداعي التسلل، بينما يزعم النصراويون أنه هدف صحيح.

ولحسم هذا الجدل، تحصل برنامج "أكشن مع وليد" على فيديو من غرفة الفيديو لتقنية التسلل الآلي، والذي أثبت صحة إلغاء الهدف، جراء تسلل عبد الرحمن غريب وتداخله في اللعبة قبل إحراز ماني لهدفه، إذ أن قدم الأول تسبق مدافع الخليج.

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وأيد خبراء التحكيم محمد فودة وسمير عثمان صحة قرار الحكم بشكل واضح عقب هذا الفيديو، طالما تداخل غريب في اللعبة وهو ما حدث في اللقطة.

يشار إلى أن المباراة أقيمت أمس السبت، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وحقق النصر الفوز بها بثنائية نظيفة، سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني إيميريك لابورت.

ورفع الفوز رصيد العالمي للنقطة 28 في وصافة جدول الترتيب مبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق أربع نقاط، أما الخليج فتجمد عند عشر نقاط في المركز الـ15.

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