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هدف ريال مدريد في 2020 يقترب من تجديد عقده مع أياكس

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دوني فان دي بيك قد يصدم ريال مدريد ويجدد عقده مع أياكس أمستردام

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية هولندية أن نجم وسط ميدان أياكس أمستردام الهولندي دوني فان دي بيك اقترب من تجديد عقده مع فريقه الحالي.

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وكان فان دي بيك قد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، قبل أن يتم الحديث عن إتمام الصفقة في الصيف المقبل.

وفي وسط هذه التسريبات، ظهرت تقارير صحفية هولندية جديدة لتعبث بالأوراق أكثر وتجعل الأمور صعبة التوقع بالنسبة للصحافة والجماهير.

وذكرت صحف هولندية أن فان دي بيك بات قاب قوسين أو أدنى من تجديد عقده مع أياكس أمستردام إلى غاية العام 2022 مع رفع راتبه.

وبذلك سيكون انتقاله إلى ريال مدريد محل شك، وإما سيحدث ولكن مقابل قيمة مادية أعلى بكثير من تلك التي كان من المتفترض أن ينتقل بها في حال عدم تجديد عقده.

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يذكر أن ريال مدريد كان قد ارتبط بأكثر من اسم خلال الفترة الأخيرة ولم يتعاقد معها في نهاية الأمر، أسماء كان أبرزها فان دي بيك وبرونو فيرنانديز وبول بوجبا.  

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