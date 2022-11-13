هدف جديد من مانشستر سيتي .. برشلونة يوجه أنظاره إلى جوندوان

برشلونة يواصل مراقبة نجوم خط وسط مانشستر سيتي.

مع استحالة التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم خط وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في يناير المقبل، قرر برشلونة الإسباني توجيه أنظاره إلى زميله الألماني إلكاي جوندوان.

الطاقم الفني والإدارة الرياضية في برشلونة يفكران بالفعل في فترة الانتقالات الشتوية، ويعد تدعيم خط الوسط هدفًا رئيسيًا في خطط النادي الكتالوني في يناير 2023.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن إلكاي جوندوان أصبح الهدف الأول لبرشلونة في يناير 2023، وذلك بالنظر إلى وضعه مع مانشستر سيتي.

ويرغب برشلونة في استغلال حقيقة أن عقد جوندوان مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2023، ويقدم عرضًا إلى النادي الإنجليزي للتخلي عن اللاعب في يناير المقبل بدلًا من خسارته بالمجان.

التقرير أشار إلى أن الألماني الدولي معجب للغاية بفكرة الانتقال إلى برشلونة، وهو ما قد يسهل من العمل الذي سيقوم به النادي الكتالوني في يناير لمحاولة التعاقد معه.

لكن على جانب آخر، فإن مانشستر سيتي قد يستخدم عرض برشلونة للضغط على جوندوان، وذلك بمحاولة إجباره على التجديد سريعًا أو الموافقة على رحيله في يناير.