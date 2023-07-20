"هدف برشلونة" يرغب في الانتقال إلى الشباب .. وتصريح رسمي يكشف موقف موراتا

تطورات ميركاتو نادي الشباب في الصيف الحالي

في مفاجأة من العيار الثقيل.. أبدى أحد أهداف العملاق الإسباني برشلونة، رغبته القوية في الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الشباب لم يحسم سوى صفقة أجنبية وحيدة، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بالتعاقد مع متوسط الميدان الكولومبي جوستافو كوييار، قادمًا من نادي الهلال.

ووفقًا للأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز، عضو الشرف الذهبي في نادي الشباب، يرغب النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح أتلتيكو مدريد الإسباني، في الانضمام إلى الليث، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.



وقال عبد الرحمن بن تركي في تصريحات لصحيفة "الرياضية": "

الرغبة واضحة من كاراسكو، للانضمام إلى الشباب ومشروعه الكبير في المستقبل القريب، وكذلك.. من جهتنا فهو أحد أهدافنا الرئيسة، ونأمل أن ينتهي إلى ما نطمح إليه".

الجناح البلجيكي المخضرم كان أحد أهم أهداف نادي برشلونة، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ بل أن العملاق الإسباني، يملك حق شراء اللاعب، مقابل مبلغ 15 مليون يورو.

وعن الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد، اعترف عضو الشرف الذهبي، برفع اسمه إلى الجهات السعودية المختصة بالتفاوض مع النجوم العالميين، معربًا عن أمنيته بحسم الصفقة سريعًا.

جدير بالذكر أن صحيفة "كالتشيو ميركاتو"، كشفت عن تنافس بين الشباب والثلاثي الإيطالي يوفنتوس وإنتر وروما؛ للتعاقد مع موراتا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.