هدف أندية الدوري السعودي .. ديبالا يحسم موقفه من الرحيل عن أوروبا

نجم روما مستهدف من عدة أندية سعودية

حسم باولو ديبالا نجم هجوم روما موقفه من الرحيل عن أوروبا، خاصة في ظل الأخبار التي تربطه بالانتقال لأحد أندية دوري روشن السعودي.

الإعلامي إكرم كونور كان قد أوضح مؤخرًا أن روما سيستمع للعروض المقدمة للاعب الأرجنتيني حال فشل مفاوضات تجديد عقده الممتد حتى صيف 2025، مشيرًا إلى أن الأندية السعودية مستعدة تمامًا لدفع المبلغ المطلوب من النادي الإيطالي.

ديبالا أكد خلال حديثه مع موقع "ذا أتلتيك" رغبته البقاء في إيطاليا، واصفًا رحيله عنها بالصعب جدًا في ظل تواجده بها منذ 12 عامًا، حيث لعب لأندية باليرمو ويوفنتوس وروما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "أنا في إيطاليا منذ 12 عامًا تقريبًا وأعيش لحظات مذهلة. من الصعب لي أن أرى نفسي خارج إيطاليا لأني أصبحت رجلًا هنا. الرحيل عن إيطاليا صعب جدًا ولكن مع هذا فالفضول موجود لمعرفة كيف يُمكنني اللعب في بطولات مهمة أخرى مثل الدوري الإنجليزي أو الإسباني".

أتم "ما أريده هو الفوز، كنت محظوظًا لأنه أتيحت لي فرصة الفوز بكل الألقاب. فزت أحيانًا وخسرت أحيانًا وما يؤسفني هو خسارة النهائيات الأوروبية. أريد الفوز بدوري الأبطال أو الدوري الأوروبي حيث لم أفز بهما سابقًا، أريد الفوز بكل شيء مع روما".

يُذكر أن صاحب الـ30 عامًا لعب 28 مباراة في السيري آ سجل بها 13 هدفًا وصنع 9.