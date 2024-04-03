هدف الهلال السابق .. تشيلسي يبدأ المحادثات مع السعودية لـ"بيع" هذا اللاعب!

اسم عالمي جديد قريب من الانتقال إلى السعودية..

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لم تكتفِ المملكة العربية السعودية، بالأسماء العالمية التي تم التعاقد معها، خلال العام الماضي؛ حيث رصدت العديد من النجوم الآخرين؛ لضمهم رسميًا في الميركاتو الصيفي القادم.

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السعودية تعاقدت في يناير من عام 2023، مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى نادي النصر، ليعقبه العديد من الأسماء العالمية؛ أبرزهم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والنجم الجزائري رياض محرز.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي البلجيكي ساشا تافوليري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بدء تشيلسي الإنجليزي "المحادثات" مع المسؤولين عن الرياضة السعودية؛ من أجل بيع عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

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هذا النجم هو المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، المعار في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم لوكاكو، بالانتقال إلى السعودية؛ حيث حاول نادي الهلال التعاقد معه، في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل حسم صفقة المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش.

وقتها.. رفض المهاجم البليجيكي الانتقال إلى الهلال، مفضلًا البقاء في الملاعب الأوروبية، خوفًا من فقدان مكانته مع منتخب بلاده؛ وسط اعتراض من والده، الذي أكد على أنه كان يتمنى ارتداء نجله، قميص زعيم السعودية وآسيا.

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