"هدف الهلال السابق" أولى صفقات السعودية المرتقبة في الصيفية .. تطورات مثيرة

اسم عالمي كبير قريب من السعودية..

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سوق انتقالات تاريخي آخر، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، خلال صيف العام الحالي.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم، خاصة بعد الصفقات التاريخية التي بدأت في 2023؛ بانتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، ليعقبه العديد من الأسماء الكبيرة؛ على رأسها الساحر البرازيلي نيمار جونيور، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والجناح السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، اقترب النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، المعار إلى فريق العاصمة الإيطالية روما، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الصحيفة أعلنت مساء اليوم الجمعة، وجود اتفاق مبدئي بين المدير الرياضي للدوري السعودي مايكل إيمينالو، ومسؤولي نادي تشيلسي، على شراء عقد لوكاكو، في الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت إلى أن علاقة إيمينالو القوية، مع وكلاء المهاجم البلجيكي؛ ستلعب دورًا كبيرًا في إقناع اللاعب، بالقدوم إلى المملكة، بشكل رسمي.

وكشفت الصحيفة، عن أنه من المتوقع أن يكون روميلو لوكاكو، من أوائل الصفقات العالمية القادمة إلى دوري روشن السعودي، في الصيف القادم، إذا سارت الأمور بشكل طبيعي؛ دون ذكر "هوية" النادي الذي سينضم إليه.

جدير بالذكر أن لوكاكو، كان مطلوبًا بشدة في الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل التعاقد مع المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ وفي الأيام الأخيرة أصبح اسم النجم البلجيكي، مرتبطًا بناديي الشباب والقادسية.

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