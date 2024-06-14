"هدف النصر" .. أول رد على أنباء حسم الهلال صفقته الصيفية الأولى!

الميركاتو الصيفي يشتعل مبكرًا..

طوال الساعات الماضية، والأخبار كلها تشير إلى حسم نادي الهلال السعودي، أولى صفقاته الصيفية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

هذه الصفقة؛ هي التعاقد مع عون السلولي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، والذي يُعد هدفًا كبيرًا للنصر والقادسية أيضًا.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي سيف السيف، مساء اليوم الجمعة، عن حقيقة تعاقد نادي الهلال مع السلولي، في صيف العام الحالي.

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السيف نفى عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تعاقد الزعيم مع مدافع التعاون؛ قائلًا: "غير صحيح خبر انتقال عون السلولي للهلال".

جدير بالذكر أنه حسب نفس الأخبار التي انتشرت في الساعات الماضية، سينتقل متعب المفرج، قلب دفاع الهلال، إلى نادي التعاون، ضمن صفقة السلولي.