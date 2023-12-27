هدف النصر والاتحاد السابق .. السعودية تنافس الدوري الإيطالي على نجم آرسنال

نجم آرسنال قد ينتقل إلى الدوري السعودي أخيرًا

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تعمل المملكة العربية السعودية، على ضم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024".

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير الماضي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي إكرام كونور، اليوم الأربعاء، يعتبر الإيطالي جورجينو، متوسط ميدان نادي آرسنال، هدفًا كبيرًا للسعودية، في الميركاتو الشتوي القادم.

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كونور كشف عن تنافس السعودية مع أندية إيطالية وتركية؛ لحسم صفقة جورجينو البالغ من العمر 32 سنة، والذي يرتبط بعقد مع العملاق الإنجليزي، حتى صيف العام القادم.

النجم الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية، يلعب في صفوف آرسنال منذ يناير 2023، عندما انضم إليه قادمًا من تشيلسي الإنجليزي؛ حيث سجل هدفًا وصنع آخر في 34 مباراة رسمية.

جدير بالذكر أن جورجينو كان هدفًا كبيرًا لناديي النصر والاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ قبل تعاقد العالمي مع الإيفواري سيكو فوفانا، وتوقيع العميد مع البرازيلي فابينيو.

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