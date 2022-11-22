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هدف البطولة .. الدوسري يبهر العالم برصاصته في شباك الأرجنتين

علي سمير
9:21 م غرينتش+2 22‏/11‏/2022
Salem Al-Dawsari saudi arabia
إجماع على تويتر بخصوص هدف الدوسري

اجتمعت جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم على رأي واحد بعد مواجهة السعودية والأرجنتين، وهذا الرأي يخص هدف سالم الدوسري في شباك التانجو.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل الهدف الأول للأرجنتين من ركلة جزاء في الشوط الأول، لكن السعودية ردت بثنائية لصالح الشهري وسالم الدوسري، وهدف الأخير خلق حالة على مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة "ذا صن" البريطانية سلطت الضوء على هذا الهدف المذهل، والذي شهد قيام الدوسري بتسديد الكرة بطريقة رائعة بعدما اخترق الجبهة اليمنى للفريق الخصم.

المشجعون قالوا إن هذا الهدف هو الأفضل في المونديال حتى الآن، بل ذهب البعض إلى أنه قد يحصل على لقب الأفضل في المسابقة بشكل عام.

وجاءت كلمة "هدف البطولة" ضمن أكثر الكلمات تكرارًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عندما يتم ذكر هدف الدوسري في فوز السعودية على الأرجنتين بنتيجة 2/1.

يذكر أن فوز السعودية يضعها في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفها كل من بولندا والمكسيك بنقطة واحدة، ثم الأرجنتين بلا نقاط.

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