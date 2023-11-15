"هدفه أكبر من لعب كرة القدم" .. لهذا السبب وافق كريم بنزيما على عرض الاتحاد!

كريم بنزيما يشارك في منتدى "مسك العالمي" وسط استقبال جماهيري كبير

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أعرب النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن سعادته وفخره بالتواجد في المملكة العربية السعودية.

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بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، وفي عقد لمدة 3 سنواتٍ كاملة.

وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات على هامش حضوره منتدى "مسك العالمي"، مساء اليوم الأربعاء: "السعودية وطني الثاني".

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وكشف كريم بنزيما، عن أنه وافق على عرض الاتحاد؛ ليس للعب كرة القدم فقط، وإنما للمشاركة في مشروع تطوير كرة القدم، في المملكة.

وأكد بنزيما، على أنه يحاول نقل خبرته الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة، إلى اللاعبين السعوديين، خاصة الشباب منهم.

جدير بالذكر أن بنزيما، سجل 9 أهداف وصنع 4 آخرين، خلال 13 مباراة رسمية مع العميد الاتحادي، في مختلف المسابقات.

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