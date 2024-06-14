"هدفنا البطولات" .. أحمد جنة يرفع راية التحدي قبل انتخابات الأهلي

تعرف على ما قاله المرشح لمنصب رئيس الأهلي

أكد أحمد جنة المرشح على منصب رئيس النادي الأهلي، على أن هدف مجلسه الأساسي هو التتويج بالبطولات مؤكدًا على أن عمله لن يقتصر على كرة القدم فقط.

وتنافس قائمة أحمد جنة قائمة خالد العيسى الرئيس الحالي للنادي الأهلي، على رئاسة الراقي الموسم المقبل 2024-25.

وقال جنة خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية": "منصات التتويج هي مكان الأهلي الطبيعي، وهذه أول أهدافنا، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى عمل كبير ووقفة الجميع أولهم جماهير النادي".

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وأضاف: "عملنا لن يقتصر على كرة القدم فقط، بل نُريد أن نكون مميزين في كل المجالات، خاصة وأن الأندية تحظى بدعم حكومي كبير ومتابعة من جانب ولي العهد".

واختتم المرشح على رئاسة الأهلي تصريحاته قائلًا: "الآن نحن في فترة الطعون، وننتظر النتائج وبعدها سيكون هناك انتخابات".