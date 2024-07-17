"لم نحقق هدفنا الأول" .. لويس كاسترو غاضب من نجوم النصر

غضب مدرب النصر قبل بداية الموسم الجديد..

أعرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن غضبه من نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر يعسكر في البرتغال حاليًا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد؛ حيث سقط الفريق في فخ التعادل (1-1) أمام النادي المحلي لوليتانو، في أولى المباريات الودية.

ووفقًا لفيديو نشره الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عقد كاسترو اجتماعًا مع نجوم العالمي؛ حيث أعرب عن غضبه من عدم تحقيق الفوز في المباراة الاستعدادية الأولى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال المدير الفني البرتغالي للاعبيه: "لم نحقق أول أهدافنا، خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد"، مشددًا على أنه كان يتمنى الانتصار ولكن هذا الأمر لم يحدث.

جدير بالذكر أن كاسترو توّج مع نادي النصر، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودي"، في مطلع الموسم الرياضي الماضي؛ ولكنه فشل في حصد أي بطولة رسمية بعدها.