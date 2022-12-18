هدفان في 13 دقيقة .. "تأثير الكف السعودي على الأرجنتين تدفعه فرنسا!"

نجح المنتخب الأرجنتيني في تقديم بداية قوية في نهائي كأس العالم قطر 2022، بعدما سجل هدفين خلال 13 دقيقة فقط في مرمى منتخب فرنسا.
ويلعب منتخب الأرجنتين أمام نظيره فرنسا، في نهائي كأس العالم قطر 2022، على ملعب استاد لوسيل، لتحديد بطل النسخة الحالية من المونديال.
ونشر الإعلامي الرياضي "حسن الصبحان" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يسخر فيها من تقدم الأرجنتين في نهائي على حساب فرنسا.
وجاء نص تغريدة الصبحان كالآتي: "الكف السعودي اللي جاء على الأرجنتين، خلاهم متوحشين ودخلهم جو البطولة".
ونجح منتخب الأرجنتين في إنهاء الشوط الأول بتقدمه على فرنسا بهدفين دون رد، بتوقيع ليونيل ميسي بالدقيقة 23 ودي ماريا بالدقيقة 36.
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