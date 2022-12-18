هدفان في 13 دقيقة .. "تأثير الكف السعودي على الأرجنتين تدفعه فرنسا!"

الأرجنتين خسرت أمام السعودية في بداية مشوارها بكأس العالم قطر 2022

نجح المنتخب الأرجنتيني في تقديم بداية قوية في نهائي كأس العالم قطر 2022، بعدما سجل هدفين خلال 13 دقيقة فقط في مرمى منتخب فرنسا.

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام نظيره فرنسا، في نهائي كأس العالم قطر 2022، على ملعب استاد لوسيل، لتحديد بطل النسخة الحالية من المونديال.

ونشر الإعلامي الرياضي "حسن الصبحان" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يسخر فيها من تقدم الأرجنتين في نهائي على حساب فرنسا.

وجاء نص تغريدة الصبحان كالآتي: "الكف السعودي اللي جاء على الأرجنتين، خلاهم متوحشين ودخلهم جو البطولة".

ونجح منتخب الأرجنتين في إنهاء الشوط الأول بتقدمه على فرنسا بهدفين دون رد، بتوقيع ليونيل ميسي بالدقيقة 23 ودي ماريا بالدقيقة 36.