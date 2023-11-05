هدد بقتل ابنته وكاد يؤثر على مباراة برشلونة .. الشرطة الألمانية تعتقل مقتحم مطار هامبورج!

مطار هامبورج كان خارج نطاق الخدمة.

أعلنت السلطات الألمانية إلقاء القبض على مسلح كان يحتجز ابنته صاحبة الأربع سنوات على مدرج طائرات مطار هامبورج الذي من المفترض أن يصل له برشلونة خلال ساعات، بعد أن كان المطار خارج الخدمة بسببه.

جاء هذا قبل يوم واحد من مواجهة النادي الكتالوني في دوري أبطال أوروبا، بالتحديد في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضد شاختار دونيتسك الأوكراني.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب فولكسبارك في مدينة هامبورج في ظل الظروف التي تعاني منها أوكرانيا مؤخرًا، حيث يصعب استضافة المباراة.

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وكانت مشكلة الأب المقبوض عليه تتعلق بخلاف حول حضانة الطفلة بينه وبين الأم، حيث هدد بقتل الفتاة لو لم يسمحوا له بركوب الطائرة رفقتها والسفر خارج ألمانيا.

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جدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط أمام بورتو صاحب المركز الثاني بست نقاط، وفوزه ضد شاختار يحسم صعوده عمليًا للدور القادم.