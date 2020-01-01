هداف للمرة السابعة.. ميسي يعادل مولر وأوزيبيو

ميسي في موسمه السيئ بالنسبة للبعض يواصل حصد الأرقام القياسية

عادل قائد برشلونة ليونيل ميسي الرقم القياسي المسجل باسم جيرد مولر وأوزيبيو بالحصول على لقب هداف أحد الدوريات الكبرى لسبع مواسم مختلفة.

وكان ميسي قد حسم لقب هداف الدوري الإسباني برصيد 25 هدفًا، بعد منافسة مع النجم الفرنسي ومهاجم ريال مدريد كريم بنزيما الذي سجل 21 هدفًا.

وبذلك، يضيف ميسي لقب هداف الدوري الإسباني لموسم 2020 إلى ما حققه سلفًا في 2010 و2012 و2013 و2017 و2018و2019و2020.

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وبالنسبة للعظماء القدامى، فإن الراحل أوزيبيو قد حقق لقب هداف الدوري البرتغالي في 7 مواسم في حقبة ما بين الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

وجاءت المواسم التي حقق فيها أوزيبيو في أعوام 1963 و1964 و1965 و1966 و1967 و1968 و1970 وأخيرًا في 1973 كآخر لقب.

أما بالنسبة لجيرد مولر أسطورة بايرن ميونخ فقد حقق لقب هداف الدوري الألماني في مواسم 1967 و1969 و1970 و1971 و1972 و1973 و وأخيرًا في 1978.

ومع وجوده في الملاعب لمواسم قادمة، سيتمكن ميسي وفقًا لأغلب الاحتمالات من الحصول على لقب بيشيتشي ثامن ليصبح الأكثر تحقيقًا للقب الهداف في تاريخ الدوريات الأوروبية.

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يذكر أن ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة وللدوري الإسباني وثاني الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا خلفًا لكريستيانو رونالدو.