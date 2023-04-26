هداف كبير منتظر.. بطل دوري أبطال أوروبا للشباب يغازل برشلونة

لاعب ألكمار بطل أوروبا يغازل برشلونة

يدق باب برشلونة دائمًا كبار اللاعبين والهدافين، فالكل يحلم بسماع هتافات باسمه في ملعب كامب نو آخرهم ميكس ميردينك هداف نادي ألكمار الهولندي.

وتوج ميكس مع فريق آيه زد ألكمار الهولندي بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب قبل أيام في البطولة التي سجل فيها الهداف الصغير 9 أهداف خلال 6 مباريات بينهم هدفين في النهائي الذي لعب فيه بديلًا، كما صنع لزملائه هدفين.

وتحدث ميردينك للتلفزيون الهولندي ولم يتردد في الرد على سؤال عن النادي الذي يرغب في اللعب له: "النادي الذي أود اللعب له؟ برشلونة".

ويلعب المهاجم الهولندي، 19 سنة، مع شباب ألكمار من 2019 حينما انتقل لناشئيه من جرافشاب.

ويرتبط اللاعب، الذي تبلغ قيمته السوقية نصف مليون يورو، بعقد مع ألكمار حتى صيف 2027.

ولعب ميكس 6 مباريات مع الفريق الأول لألكمار بينهم 4 مباريات في الدوري الهولندي ومباراتين في دوري المؤتمر الأوروبي.