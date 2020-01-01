هداف الدوريات الأوروبية بديل سواريز في برشلونة

هل يعود إيموبيلي إلى الدوري الإسباني؟

وضع نادي برشلونة، مهاجم لاتسيو وهداف الدوريات الأوروبية في الموسم المنصرم، تشيرو ايموبيلي، ضمن قائمة المرشحين لخلافة لويس سواريز.

التقارير الصحفية أكدت اقتراب لويس سواريز من الرحيل عن صفوف برشلونة واللعب لصالح يوفنتوس خلال الموسم المقبل.

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وكان ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، قد أعلن رغبته الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني في الصيف الجاري مما يفتح الباب للتعاقد مع العديد من الصفقات الجيدة.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، فإنّ إيموبيلي لن يجدد عقده مع لاتسيو والذي ينتهي في صيف 2023 وذلك بسبب رغبة اللاعب زيادة الراتب من 3 ملايين يورو سنويًا إلى 6 ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ فشل المفاوضات بين لاتسيو ومهاجم منتخب إيطاليا قد يؤدي إلى رغبته في مغادرة النادي في سوق الانتقالات الجارية في ظل اهتمام من برشلونة.

صاحب الـ30 عامًا حصل على جائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله 36 هدفًا في الموسم الحالي، ليصبح أول إيطالي يحقق اللقب منذ فرانشيسكو توتي في 2007.

وسبق ولعب في الدوري الإسباني وتحديدًا مع نادي إشبيلية، إلا أنّه لم يشارك سوى في 15 مباراة مسجلًا 4 أهداف فقط منها هدفًا ضد ريال مدريد وآخر أمام إسبانيول.