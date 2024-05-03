هدافو البريميرليج يتصدرون المشهد في جولة فانتازي الدوري الإنجليزي

نجوم مانشستر سيتي وآرسنال الرهان الرابح

ساعات قليلة وتنطلق الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لنبقى بعدها على بعد جولتين فقط من نهاية المنافسة، وكذلك مسابقة الفانتازي على موقع جول، التي تأتيكم برعاية أمازون السعودية.

وفي هذه الجولة، توجد خيارات كثيرة ومحيرة للاعتماد عليها، ولكن يجب ألا ننسى أن الجولة المقبلة "السابعة والثلاثين"، ستشهد 3 مباريات إضافية، مما يعني أنه سيكون لدينا 6 أندية لديها جولة "دبل"، وسوف يخوض لاعبوها مباراتين.

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لذلك، ننصح بأن تكون تغييراتك في الجولة السادسة والثلاثين، صالحة وممهدة للجولة التالية السابعة والثلاثين، فيجب أن تضع عينيك على لاعبي فرق الدبل، وعلى رأسهم مانشستر سيتي وآرسنال، صاحبا أوفر الحظوظ للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ولا تزال الفرصة سانحة للمشاركة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، والتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

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الهدافون في صدارة المشهد

بالنظر إلى صراع الهدافين هذا الموسم، فإن السفاح النرويجي إيرلينج هالاند، يعتلي صدارة القائمة بتسجيل 21 هدفًا، يليه مفاجأة الموسم ولاعب تشيلسي المتألق الإنجليزي كول بالمر، المنتقل هذا الموسم من مانشستر سيتي إلى ستامفورد بريدج، برصيد 20 هدفًا.

ومن خلف هالاند وبالمر، يتساوى مهاجما أستون فيلا ونيوكاسل، أولي واتكينز وأليكسندر إيزاك في عدد الأهداف، برصيد 19 هدفا لكل منهما، وهما من العناصر المتألقة بشدة هذا الموسم.

وفي المركز الخامس يأتي دومينيك سولانكي، المتوهج هذا الموسم رفقة نادية بورنموث، منفردًا، بتسجيل 18 هدفًا قابلين للزيادة.

وبرصيد 17 هدفًا يأتي الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، لكنه يمر بفترة غير مطمئنة على مستوى الفانتازي، بعد مشادته الأخيرة مع مدربه يورجن كلوب، إثر بقائه على مقاعد البدلاء في مباراة وست هام، ومنحه الدقائق في آخر المباراة.

وعند الهدف رقم 16 يتوقف رصيد كل من: فيل فودين جناح مانشستر سيتي، والكوري الجنوبي هيونج مين سون مهاجم توتنهام، وجارود بوين نجم وست هام، ثم من خلفهم يأتي بوكايو ساكا نجم آرسنال برصيد 15 هدفًا.

كل العناصر السابقة، يمكن اعتبارها أهم الخيارات الفانتازية في المرحلة القادمة والحاسمة من الموسم، فإلى جانب الصراع على اللقب وصراع تجنب الهبوط، سيكون صراع الهدافين أيضا مفيدًا للغاية في جلب النقاط.

اختيارات الكابتن:

1- إيرلينج هالاند ضد وولفرهامبتون

2- كول بالمر ضد وست هام

3- أولي واتكينز ضد برايتون

4- أليكساندر إيزاك ضد بيرنلي

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