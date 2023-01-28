هجوم مكسيكي على شنايدر والسبب ثنائي أياكس!

قام بتوجيه رسالة خاصة عبر تصريحات تلفزيونية

قام فيسلي شنايدر نجم هولندا وإنتر وريال مدريد السابق، بمهاجمة الثنائي المكسيكي إدسون ألفاريز وخورخي سانشيز بسبب مستواهما الفترة الأخيرة.

لاعب الوسط المعتزل وجه هجومه على الثنائي المكسيكي، مشيرًا إلى أن الأمر تسبب في مراسلة العديد من الأشخاص له اعتراضًا على تصريحاته.

وقال شنايدر في تصريحات تلفزيونية:"أنا لست من محبي ألفاريز، في الأسبوع الماضي قلت شيئًا أيضًا عن سانشيز ووجدت صندوق بريدي به العديد من الرسائل من أشخاص مكسيكيين".

وأضاف:"لم يكونوا سعداء بتصريحاتي، لا أعرف ما إذا كانت مباريات أياكس يتم بثها في المكسيك، ولكن سانشيز وألفاريز يمكنهما مشاهدتي الآن؟ كلاهما سيئ".

جدير بالذكر أن شنايدر الذي اعتزل في 2019، بدأ مسيرته الكروية في شباب أياكس أمستردام قبل الانتقال بعدها إلى ريال مدريد في 2007.