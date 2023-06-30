هجوم مفاجئ من برشلونة لخطف جوهرة تركيا قبل ريال مدريد

من يفوز بواحد من أكبر مواهب الكرة الأوروبية؟!

وضع نادي برشلونة الإسباني، خطة عاجلة؛ لخطف أحد أبرز جواهر منتخب تركيا، قبل مواطنه ريال مدريد.

برشلونة تعاقد مع الألماني إلكاي جوندوان، متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، كصفقة وحيدة في الميركاتو الصيفي الحالي – حتى الآن -.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، سافر البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، إلى تركيا بشكل عاجل؛ من أجل التعاقد مع أردا جولير، صانع ألعاب فنربخشه.

الصحيفة كشفت عن أن مسؤولي العملاق الإسباني، يرون أن التعاقد مع جولير، فرصة لا يُمكن تفويتها؛ باعتباره أحد أفضل المواهب في أوروبا، بالإضافة إلى أن شرطه الجزائي مع فنربخشه، لا يتخطى الـ17.5 مليون يورو.

وسيتفاوض ديكو مع إدارة النادي التركي، على التعاقد مع اللاعب الشاب، في الصيف الحالي، قبل ريال مدريد وميلانو الإيطالي، على أن ينضم إلى الفريق، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

جدير بالذكر أن جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أكد في تصريحات لـ"TV3"، على أن أي صفقة يتم حسمها في صيف 2023، وذلك لموسم 2024-2025؛ لن تدخل في ميزانية العام الحالي.