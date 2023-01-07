هجوم مبطن من تيباس بحق بيريز بسبب واقعة فينيسيوس

اللاعب البرازيلي للملكي كان ضحية العنصرية مؤخراً من جديد

شن رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس هجوماً بحق الأنباء التي هاجمت الليجا بسبب عدم معاقبة المسؤولين عن الهجوم العنصري على لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وأثناء لقاء الملكي مع بلد الوليد الأسبوع الماضي لحساب المسابقة تعرض الجناح البرازيلي الشاب لهجوم عنصري من بعض الجماهير الحاضرة، ولم يصدر قرارات لعقاب المسؤولين وسط غضب من مسؤولي الفريق الملكي.

ورد تيباس عبر حسابه على تويتر على تقرير لصحيفة "OK Diario" أشارت فيه إلى واقعة شبيهة في إيطاليا بمعاقبة جمهور لاتسيو عقب إهانة صامويل أومتيتي عنصرياً في لقاء ليتشي الأخير، وطرحت سؤالاً عن أسباب غياب قرارات شبيهة في الليجا.

وقال رئيس الليجا: "يتابعون مع هذا الجهل العظيم عند الحديث عن أي أمور متعلقة بالليجا، هم بحاجة للكذب لإرضاء رئيسهم وممولهم، الليجا لا تملك السلطة لإغلاق المدرجات".

صاحب الخبر الذي أشار إليه تيباس في تغريده هو إدواردو إندا، الصحفي الذي عُرف عنه قوة علاقاته مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وذكرت تقارير أنه يستعين به من أجل الدفاع عن النادي الملكي في عدة مواقف.