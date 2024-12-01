هجوم كبير على مبابي: يتألق ضد خيتافي لكنه يختفي في المباريات الكبرى!

ماذا قال المدرب الفرنسي؟

شن المدرب الفرنسي فريدريك أنتونيتي هجومًا على كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، رغم نجاحه في تسجيل هدف في الفوز على خيتافي (2-0) مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وأحرز مبابي هدفًا رائعًا بتسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 38، ليعزز من تقدم فريقه، بعدما سجل زميله جود بيلينجهام الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

وقال أنتونيتي، في تصريحات لقناة "Canal+": "لست مندهشًا من أدائه الجيد ضد خيتافي، لكن هذا ما يجب أن نشاهده في المباريات الكبرى أيضًا".

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وأضاف: "ضد خيتافي رأينا مهاراته، في المباريات الكبيرة لا نراه يؤدي بنفس المستوى، لمتابعتي لمبابي لفترة طويلة، منذ مارس 2022 لم يستعد مستواه أبدًا. أصبح أقل جهدًا واستثمارًا وكثافة، مع مزيد من المشكلات".

وأتم: "لم يخدمه ديدييه ديشان أيضًا حين منحه شارة القيادة، لأنه كان في أدنى مستوياته، يجب على اللاعبين إعادة النظر في أنفسهم، ولتحقيق ذلك يجب أن يتم تحفيزهم قليلًا".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة، علمًا بأن الميرنجي له مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، ما يضعه في الصدارة (حال الفوز).