هجوم عنيف على فينيسيوس : رياضي غير محترف ومتعجرف يتستر خلف ريال مدريد

الجدل مستمر حول الجناح البرازيلي

زعمت صحيفة تابعة لمدينة فالنسيا، أن النادي الإسباني يطالب بالعدالة في ظل الاتهامات بالعنصرية لجماهيره تجاه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

النجم البرازيلي تم استهدافه 10 مرات خلال هذا الموسم من الجماهير بالدوري الإسباني، والهجوم العنصري الأخير يوم الأحد الماضي كان الأكثر شراسة على الإطلاق.

غالبية وسائل الإعلام الإسبانية كانت مؤيدة بشكل كبير لفينيسيوس، ولكن صحيفة "SuperDeporte " قالت إن النادي هو الضحية الحقيقية في ظل كل هذه الاتهامات التي طالته الأيام الماضية.

وقالت الصحيفة:"استخدام العنصرية لتغطية بعض الأخطاء الأخرى أمر غير مقبول، يجب أن يتمتع اللاعب بقدر كبير من الاحترافية، وعلى الرغم أن هذا ليس مبررًا لأي شيء على الإطلاق، ولكن يجب على اللاعبين عدم التصرف بطريقة متعجرفة تجاه الجمهور".

وأضافت:"العنصرية والتعصب وكراهية الأجانب أمور لا تطاق، ولكن حتى لو تم انتقادنا، فإن التلاعب والستار الدخاني يبدأ وينتشر من مدريد، نحن هنا ندافع عن فالنسيا وسنواصل القيام بذلك ولا نخاف من أي شخص".

وفي نفس المقال الذي احتوى العديد من العبارات للدفاع عن جماهير فالنسيا، تم وصف فينيسيوس جونيور بالطفل المدلل ولاعب كرة القدم الذي لا يتعلم أبدًا من مشاكله.

يذكر أن بعض المجموعات للمشجعين في فالنسيا خرجت ببيانات ضد فينيسيوس ووصفته بالنموذج غير الجيد للاعب كرة القدم، كما تم انتقاد مدربه كارلو أنشيلوتي وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.